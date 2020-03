Atti osceni in luogo pubblico, minaccia aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Un arresto a Reggio Emilia

Ieri pomeriggio, operatori della Squadra Volante sono intervenuti in via Volturno a Reggio Emilia, su segnalazione di persona molesta, in stato di ebrezza, che minacciava una condomina e si agitava animatamente. Sul posto, nell’area cortiliva, era presente il soggetto, poi identificato per A.C., moldavo classe 85, regolare, con precedenti di polizia per violenza privata ed ubriachezza molesta. La richiedente riferiva che l’uomo si era reso responsabile poco prima, di minacce di morte, mostrando i propri genitali, nei suoi confronti nonché della figlia minore.

A.C. sin da subito si è mostrato aggressivo verso gli operanti. A seguito di prolungata trattativa, non rendendosi il soggetto in alcun modo collaborativo ed anzi continuando ad inveire e minacciare gli agenti intervenuti, gli stessi provvedevano alla sua messa in sicurezza. Accompagnato in Questura veniva arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per i reati di atti osceni in luogo pubblico e di minacce aggravate. L’uomo è stato quindi trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa della direttissima.