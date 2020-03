Consegna della spesa e di farmaci a domicilio, il servizio di “Tutti insieme con gioia”

L’associazione Tutti insieme con gioia è promotrice sul territorio del distretto di Vignola di un servizio di aiuto per le persone fragili sole (anziani, disabili, immunodepressi, etc) che per motivi di salute non possono uscire di casa in questo momento.

Il servizio riguarda prevalentemente la spesa e la consegna di farmaci a domicilio, ma non si escludono altre necessità urgenti valutate di volta in volta dagli operatori, ed è diretto ad anziani e persone sole che non possano appoggiarsi a una rete di aiuti alternativa (per esempio, un parente o un vicino che possa svolgere la commissione per loro).

I numeri da contattare sono 3773269619 e 3773269446 e sono attivi dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Domenica solo per urgenze farmaceutiche.

Per richiedere il servizio è sufficiente telefonare e il volontario che risponde richiederà le informazioni necessarie per definire la richiesta (nome, indirizzo, condizione familiare e sanitaria). Una volta accettato il servizio, i volontari si faranno dare la lista della spesa o l’indicazione dei farmaci.

Il servizio viene erogato solamente su richiesta della persona interessata. Si invita, quindi, i cittadini a diffidare di proposte per prestazioni sociali e sanitarie che vengano da persone, associazioni o enti diversi ai quali non si sono rivolti direttamente.

Il progetto è in collaborazione con Auser Marano – la Grama, Asp Giorgio Gasparini Csv Terre estensi