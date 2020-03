Rapina ai danni di un coetaneo, 28enne individuato dai Carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Vignola a conclusione di attività investigativa, hanno individuato e deferito in stato di libertà un cittadino 28enne del luogo che si era reso responsabile di una rapina in danno di un coetaneo.

In particolare il 2 febbraio scorso, l’uomo dopo aver percosso la vittima, si era impossessato di 500 euro. La vittima a seguito delle percosse era stata portata in ospedale dove era stata giudicata guaribile in 7 gg per le varie contusioni. Importanti per risalire all’autore del reato sono state le attività di polizia giudiziaria poste in essere dai militari di Vignola.