I Carabinieri nella tarda sera di mercoledì hanno controllato in centro a Fiorano un ragazzo 30enne del posto, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di grammi 10 di marjuana.

Di conseguenza, oltre ad essere segnalato alla Prefettura quale assuntore, è stato deferito in stato di libertà per l’art.650 del codice penale, in quanto non osservava le disposizioni date a seguito del coronavirus.