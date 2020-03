Emergenza Corona virus, chiude il Centro di Raccolta di Vignola

Atersir, Agenzia regionale per il servizio idrico e i rifiuti, ha disposto la chiusura dei CDR, Centri di Raccolta (ex isole ecologiche), di molti comuni della regione Emilia Romagna. Rimarranno infatti aperti soltanto nelle città capoluogo.

In considerazione della decisione assunta da ATERSIR, si informa la popolazione che da domani, sabato 14 marzo 2020, il CDR (ex isola ecologica) di via Barella a Vignola chiude fino al superamento dell’emergenza sanitaria per Coronavirus.

Continua invece regolarmente la raccolta porta a porta dei rifiuti.