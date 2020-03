Realizzata una nuova casetta in legno a servizio degli orti degli anziani

E’ stata completata in questi giorni da parte del Comune di Vignola la realizzazione della nuova casetta in legno a servizio degli orti pubblici di via Agnini. Il nuovo immobile misura 7 metri per 4 ed è costato complessivamente 12.789,26 euro.

“La costruzione della casetta come punto di ritrovo per la socializzazione degli anziani degli orti – commenta l’assessora Franca Massa, che ha seguito il progetto fin dall’inizio – rappresenta per tutta questa amministrazione una grande soddisfazione. La richiesta di questa casetta era infatti pervenuta al Comune di Vignola già durante le precedenti amministrazioni.

Essendo assessora al sociale, nei vari incontri con gli anziani ho raccolto le motivazioni e le loro esigenze. Il ricovero attrezzi già esistente non poteva essere più sufficiente e sicuro, quale luogo di intrattenimento, a causa del numero degli orti coltivati e degli attrezzi occorrenti per la coltivazione. Quindi era necessaria una nuova casetta che fungesse sia da luogo di ritrovo, sia di accoglienza dei bambini di alcune scuole di infanzia di Vignola, in virtù del progetto attivo con la direzione didattica dell’“Orto in condotta”. Sentire gli anziani entusiasti per l’avere visto realizzato il proprio sogno mi ha arrecato un’emozione indescrivibile. Il loro sorriso è sempre una buona terapia!”.