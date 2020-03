Soddisfazione della Cisl per l’acquisizione della Castelfrigo da parte del gruppo Cremonini

«Si conclude finalmente una lunga fase di incertezza per i 125 lavoratori di Castelfrigo (80 diretti e 45 in somministrazione) che, nonostante gravi difficoltà, hanno garantito con impegno e sacrificio la continuità produttiva di un’azienda che non ha mai smesso di ricevere commesse e ordini – dichiara Daniele Donnarumma, sindacalista della Fai Cisl Emilia Centrale (l’organizzazione più rappresentativa in Castelfrigo) –

È positivo che la Castelfrigo sia stata acquistata da uno dei più importanti gruppi italiani ed europei del settore, nato, cresciuto e radicato sul territorio.

Dal gruppo Cremonini – continua Donnarumma – ci aspettiamo non solo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ma un forte rilancio dell’azienda valorizzando le competenze e professionalità delle maestranze che in passato hanno consentito alla Castelfrigo – conclude il sindacalista della Fai Cisl Emilia Centrale – di affermarsi nella lavorazione delle carni suine fresche».