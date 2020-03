Castelvetro: alla guida ubriaco, si allontana dopo incidente. Per lui denuncia e patente di guida ritirata

Ieri sera (5 marzo), alle ore 19:40, una pattuglia del Corpo Polizia Locale Terre di Castelli è intervenuta per i rilievi di un incidente stradale in via Statale a Solignano di Castelvetro.

Sul posto gli operanti hanno accertato che si trattava di una collisione fronte-laterale tra un’autovettura Renault Clio e un’autovettura Alfa Romeo Giulia condotta da S.A. di anni 44 residente a Grosseto, il quale affermava che il conducente dell’altra auto, coinvolta nell’incidente stradale, si era allontanato scappando a piedi.

Grazie alla rapidità di comunicazione e alla descrizione attenta della persona allontanatasi, fornita da coinvolti e testimoni, poco tempo dopo una pattuglia dedicata alla ricerca del conducente lo individuava a circa un km di distanza dal luogo dell’incidente.

La persona, in palese stato di ubriachezza, G.M. di anni 55 residente a Pavullo nel Frignano, dapprima negava ogni addebito rifiutando l’identificazione formale e affermando che l’autovettura gli era stata rubata a Vignola poco prima, per poi arrendersi all’evidenza dei fatti.

Bilancio finale: patente di guida ritirata e deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.