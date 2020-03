E’ scomparso il patron di Piemme Ceramiche Francesco Zironi

Unanime cordoglio, nel distretto ceramico, per la scomparsa di Francesco Zironi, imprenditore molto noto in città per aver fondato, negli anni Sessanta, Piemme Ceramiche, dalla cui compagine societaria era uscito qualche anno fa.

Zironi, che nel 1986 era stato anche insignito dell’onoreficenza di Cavaliere del lavoro e a inizio anni Novanta era stato Presidente di Assopiastrelle, oggi Confindustria Ceramica, aveva 86 anni; lascia i figli Alessandro e Valentina. I funerali, per espressa volontà dell’estinto, verranno svolti in forma privata.