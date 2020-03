M’illumino di meno, il Comune di Soliera spegne le luci della piazza

Com’è tradizione, anche quest’anno il Comune di Soliera aderisce a “M’illumino di Meno”, la giornata nazionale sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico di RaiRadio2, Caterpillar. Venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 18, verranno spente le luci in piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Il programma della giornata prevedeva anche la proiezione al Nuovo Cinema Teatro Italia, a ingresso gratuito, del docufilm “Antropocene, L’epoca umana”. In ottemperanza alle disposizioni di contrasto alla diffusione del coronavirus, la sala di via Garibaldi resterà chiusa, ma la visione del film – opera pluripremiata nel mondo, concepita da tre artisti canadesi – verrà comunque recuperata in data da destinarsi.