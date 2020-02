Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo lavori tra via Dell’Artigianato e via Caduti sul Lavoro

In Rete Distribuzione S.r.l. deve procedere con urgenza all’eliminazione delle valvole sulla linea gas e alla sostituzione delle valvole sulla linea acqua all’intersezione tra via Dell’Artigianato e via Caduti sul Lavoro (dove è presente una rotatoria).

A partire da lunedì 2 marzo e fino a venerdì 6 marzo, per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario adottare le seguenti modifiche alla viabilità:

– transito interrotto per i veicoli provenienti da tutte le direzioni e in movimento sull’intersezione con direzione via Paraviana;

– transito interrotto per i veicoli provenienti dalle strade via Barella e via Caduti sul Lavoro e in movimento sull’intersezione con direzione via Prada.

Sul posto sarà predisposta adeguata segnaletica informativa per le deviazioni del traffico veicolare su via dell’Artigianato all’altezza di via Industria e via della Tecnica.