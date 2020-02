Il Questore di Reggio Emilia incontra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Nel corso della mattinata odierna, il Dott. Giuseppe Ferrari, neo Questore di Reggio Emilia, ha incontrato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Edoardo Moro, presso la Caserma di via Mazzini delle Fiamme Gialle reggiane.

Nell’occasione, il Questore si è intrattenuto anche con gli Ufficiali alla sede ed i Comandanti di Reparto, rivolgendo loro il proprio saluto, per proseguire nel percorso di collaborazione interistituzionale, in continuità con quello già tracciato dal suo predecessore, Dott. Antonio Sbordone.

Il Colonnello Moro ha quindi rivolto al Questore un sincero augurio di buon lavoro, congratulandosi per il prestigioso incarico e confermando l’incondizionato impegno delle Fiamme Gialle reggiane nel continuare ad operare con spirito di massima e reciproca sinergia con la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine, allo scopo di presidiare, ciascuna con le proprie competenze, il territorio di questa provincia a tutela dei cittadini e della legalità economica.

Il Dott. Ferrari ha ringraziato per la cordiale ospitalità ed espresso il proprio compiacimento per il rinnovato e proficuo spirito di collaborazione, tratto caratterizzante dell’operatività del Corpo in questa provincia.