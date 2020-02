Domenica a Spilamberto si festeggia il Carnevale

Appuntamento domenica 23 febbraio con il “Carnevale a Spilamberto”. Alle 14 ritrovo in piazza Sassatelli. Alle 14.30 partenza dei gruppi carnevaleschi con la Banda di Spilamberto. La parata passerà in centro, con arrivo in Piazza Caduti, dove si troveranno musica con esibizione degli alunni del Fabriani, giochi, gonfiabili, laboratori, gnocco fritto, pop corn e zucchero filato, stand con sapori d’altri paesi, tè, cioccolata calda e vin brulè, premiazione dei carri e dei gruppi mascherati più belli.

L’iniziativa è organizzata da Comune di Spilamberto, Genitori e Amici del Fabriani, Bop Area, Banda di Spilamberto, ISAAF, Vivisanvito, Oratorio San Filippo Neri, Gruppo Piazza Sassatelli e Associazione Favola.

Per la buona riuscita della manifestazione si richiede la collaborazione dei genitori. Per dare la propria disponibilità scrivere una e-mail a amicidelfabriani@gmail.com oppure contattare Tania 338 1124424 o Massimo 348 9245252.

In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a domenica 1 marzo.