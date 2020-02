Copiosa fuoriuscita di acqua nel primo pomeriggio di oggi in piazza VIII Agosto, angolo con via Ciro Menotti a Bologna. La rottura di una condotta interrata ha provocato un’abbondante fuoriuscita d’acqua che ha danneggiato il manto stradale ed è finita nel vicino parcheggio, allagandone i tre piani sotterranei. Mentre personale di Hera ha provveduto a chiudere la valvola di intercettazione della condotta, i vigili del fuoco, allertati dalla Municipale, hanno messo in sicurezza l’area.