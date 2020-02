Castelnuovo Rangone: condannato per aver rubato delle biciclette, 23enne finisce in carcere

Questa mattina i carabinieri di Castelnuovo Rangone hanno arrestato un cittadino italiano 23enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Modena, dovendo espiare un anno e due mesi di reclusione per un furto commesso a Castelnuovo nel 2016. Unitamente ad un complice il giovane si era introdotto in una abitazione rubando due biciclette. Le indagini dei carabinieri permisero di identificare gli autori del reato che furono denunciati alla procura della pubblica. Il 23 enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato associato presso la casa circondariale di Modena.