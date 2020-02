Appuntamenti carnevaleschi nel weekend a Castelnovo Monti

Due appuntamenti in occasione del carnevale animeranno il prossimo fine settimana a Castelnovo. Sabato, 22 febbraio, all’Oratorio Don Bosco alle 15.30 è in programma la grande Festa di Carnevale. Un momento dedicato ai bambini e non solo, per giocare, ballare e divertirsi (info: oratoriocastelnovo@gmail.com). Durante la festa si svolgerà anche la 3^ edizione della Gara di torte “Intortiamoci”, dalle ore 16: la gara è aperta a tutti, e sono previste tre categorie di premi, per gusto, estetica e originalità (per informazioni e iscrizioni, tel. 338 1526414).

Domenica, 23 febbraio, alle ore 15 al Parco Tegge di Felina, ci sarà invece il “Carnevale d’Appennino”, a cura del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Bismantova, anche in questo caso per bambini e adulti. Sarà premiato il costume più “appenninico”. Alla festa non sono ammesse bombolette spray e coriandoli, solo stelle filanti.

Sempre domenica, alle ore 17 alla sala concerti dell’Istituto Merulo è previsto un appuntamento con la rassegna “Musica per tutti”: un concerto dedicato al suono delle percussioni e alla loro infinita varietà di colori e ritmi. Il quartetto Acusma (formato dai giovani percussionisti reggiani Edoardo Ponzi, Gabriele Genta, Matteo Rovatti, Marco Lazzaretti) presenterà brani di Steve Reich, Varner, Heider, Wolfe scritti appositamente per strumenti a percussione e ne esaltano le loro caratteristiche timbriche, ritmiche e melodiche.