Nuoto, Campionato Italiano Invernale di Categoria Lifesaving: Meschiari oro e Guerzoni argento ai campionati italiani

I campionati nazionali lifesaving di categoria si sono congedati dallo Stadio del Nuoto di Riccione. In cinque giorni si sono alternati in gara 1413 atleti di 87 società, con la seconda parte riservata a junior cadetti e senior e illuminata nella giornata conclusiva dalla performance dell’azzurra Cristetti che domina i 100 metri percorso misto delle senior stabilendo il record europeo di 1’09″84, scalzando il record italiano alla modenese Silvia Meschiari con lei sul podio da seconda.

Per la Meschiari i titoli arrivano con i 200 ostacoli individuali e le staffette 4×50 ostacoli e mista, che consegnano alle Fiamme Oro anche la classifica senior per società, ma se per l’azzurra questo appuntamento risulta essere solo un primo contatto con le avversarie, per gli atleti di Maranello Nuoto un appuntamento rilevante.

Il campionato di categoria come mostrano i numerosi primati personali, vedono una crescita generale della formazione allenata da Fabrizio Sfondrini e mette in primo piano Lorenzo Guerzoni: argento nel superlife cadetti con l’ottimo tempo di 2’16”44, 5° percorso misto e 8° negli ostacoli.

Decima posizione per Martina Dallari (ASI nuoto Mo) nei 100 torpedo senior in cui ha preceduto Lucrezia Fantuzzi (Maranello)

Positiva anche la classifica per società che trova Maranello 9° tra i cadetti e 15° tra i senior.