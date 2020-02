La “Notte dei Racconti” a Castelnovo Sotto per 700 bambini e 40 genitori/narratori

Da tre anni a questa parte, la Notte dei Racconti rappresenta per Castelnovo Sotto uno dei principali momenti annuali di promozione della lettura.

L’iniziativa è rivolta ai bambini del nido, delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria e alle loro famiglie.

Ogni anno, nel venerdì sera che più si avvicina al 23 febbraio, data di nascita di Loris Malaguzzi, tutti insieme, alla stessa ora, bambini, genitori, insegnanti, negli oltre dieci punti di lettura allestiti nelle scuole e in biblioteca, la Notte dei Racconti, spenti cellulari, computer e televisori, accende la musica della parola che chiama all’ascolto, all’incontro e libera memoria e immaginazione.

Quest’anno, con il tema “Storie in cielo e in terra” la Notte dei Racconti è dedicata anche a Gianni Rodari, di cui ricorre, come per Loris Malaguzzi, il centenario della nascita e si terrà la sera del 21 febbraio, alle 21. Sono coinvolti anche quest’anno circa 40 genitori/narratori e una platea potenziale di circa 700 piccoli ascoltatori.