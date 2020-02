Incontri d’affari per le imprese a Business to Blue

Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, promuove Business to Blue (B2Blue), una serie di incontri tra imprese del settore dell’economia del mare, che si svolgerà venerdì 6 marzo a Ferrara Fiere, nell’ambito di Sealogy, il primo salone italiano sulla Blue Economy grande appuntamento sull’universo mare e le sue risorse.

L’evento B2Blue è organizzato da ART-ER in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di commercio di Ferrara e gli altri partner EEN-Simpler nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network.

Business to Blue (B2Blue) rientra nell’ambito del progetto MISTRAL che è incentrato sull’innovazione e la crescita sostenibile dei settori della blue economy, finanziato dal programma europeo INTERREG Med.

B2Blue è dedicato a imprese, start-up, laboratori di ricerca, università e cluster. L’iniziativa prevede appunto una serie di incontri one-to-one finalizzati a trovare partner commerciali e tecnologici nei settori: Energie rinnovabili marine; Sorveglianza marittima; Pesca e acquacoltura; Biotecnologia Blu; Turismo marittimo.

La partecipazione è gratuita.

Le registrazioni sono aperte fino a lunedì 24 febbraio: al momento dell’iscrizione, selezionare Unioncamere Emilia-Romagna come Support Office locale per ricevere supporto prima, durante e dopo l’evento.

Il sito per iscriversi è: https://b2blue.b2match.io