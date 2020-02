Sabato al Corso di Rivalta la compagnia Qui’d Puianell in “Al doo surèli”

Terzo appuntamento per la XXIX Rassegna di Teatro Dialettale del Corso di Rivalta, che sabato sera 15 febbraio ospiterà la compagnia Qui’d Puianell in “Al doo surèli”, tre atti scritti e diretti da Gianfranco Boretti. Saliranno sul palco di via Sant’Ambrogio Marta Cavalli, Sandra De Pietri, Lionella Morelli, Ermes Tamburini, Patricia Ann Breeden, Loredana Guidi, Wainer Dagrava, Paolo Fiordalisi, Nino Bigliardi, Ivan Fontanesi e Amedeo Maioli.

La commedia ruota intorno alle avventure di Bruna e Lisetta, due attempate sorelle che vivono nella stessa casa con Simona, una nipote rimasta orfana in tenera età, e Fabrizio, figlio di Lisetta, il quale è affetto da Disturbo Dissociativo dell’Identità. Il DDI lo porta spesso ad alternare la forte personalità di John Wayne, eroe dei film western, con un carattere umile, che quando ha il sopravvento lo induce a non volere nemmeno sentire parlare del suo antagonista cinematografico…

La commedia comica del gruppo di Puianello inizierà alle 21:15 e costituisce la terza proposta in abbonamento della Stagione 2020 del Corso, che prevede sette spettacoli, di cui uno fuori abbonamento. Il biglietto singolo si acquista a 8,50 Euro, intero, e a 5 Euro, ridotto, mentre chi ha sottoscritto l’abbonamento alle sei rappresentazioni ha pagato 40 Euro o, per il ridotto, 25 Euro. Informazioni e prenotazioni: 339-7117163 e teatrocorsorivalta@gmail.com.