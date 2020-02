Sasso Marconi: tamponamento tra mezzi pesanti in A1 all’interno di una galleria

Poco dopo le 13:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e il bivio Direttissima, direzione sud all’interno di una galleria Gardelletta, per un tamponamento che ha visto coinvolti due mezzi pesanti: uno degli autisti, un 40enne, è rimasto incastrato nella cabina di guida. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento del Dante Zini, l’autogrù e un’altra squadra dalla centrale: in tutto 12 vigili. I pompieri, dopo aver estratto il ferito e affidato ai sanitari del 118, hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto oltre al 115 e 118 anche la Polstrada e l’ASPI. Inevitabili ripercussioni sul traffico autostradale.