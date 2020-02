Fp Cgil e Cisl Fp: “adesioni al 77% dello sciopero della Polizia locale di Sassuolo”

“Questa mattina l’interno del Comando della Polizia di Sassuolo si presentava molto meno frequentato del normale e anche per il resto della giornata non ci sono state particolari variazioni. I dati indicano che tra gli agenti aventi diritto allo sciopero, al netto delle assenze e dei lavoratori precettati, l’adesione è stata del 77%”, fanno sapere Fp Cgil e Cisl Fp.

“Questo successo – affermano i sindacati – è stato raggiunto soprattutto perché le rivendicazioni sono reali e tangibili per gli agenti, che hanno voluto far sentire la loro voce ad una amministrazione che fino ad ora non ha accolto nessuna delle loro istanze. I lavoratori chiedono che il proprio lavoro sia tutelato, maggiormente riconosciuto e sostenibile in modo da mettere in condizione di conciliare il loro lavoro con la propria vita privata”.

Al momento rimane in essere il blocco degli straordinari fino all’11 marzo, ma non si escludono ulteriori azioni da portare avanti nelle prossime settimane.

Speriamo – concludono Fp Cgil e Cisl Fp Sassuolo – che l’amministrazione comunale voglia sottoporci una adeguata proposta, che possa andare a conciliare le esigenze comunali con le richieste dei lavoratori”.