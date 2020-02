Premiati i giovani atleti del Baby Team Iaccobike

Venerdì scorso 7 febbraio, in Sala Biasin a Sassuolo, si è svolta la premiazione di fine stagione 2019 di tutti i bambini del Baby Team Iaccobike. Alla serata erano presenti il Sindaco Gianfrancesco Menani, l’Assessore allo Sport Sharon Ruggeri e il Consigliere Regionale Stefano Bargi. La Stagione Ciclistica si è appena conclusa con la disciplina del Ciclocross. Premiati 33 bambini che hanno svolto due discipline: ciclismo su strada e fuoristrada.

La serata è stata l’occasione per presentare il programma di stagione 2020, basato sempre sul ciclismo giovanile su strada e fuoristrada che come anno comporta, al martedì e al giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, la chiusura di un tratto stradale presso il Polo Scolastico di P.le Falcone & Borsellino.

Il Presidente del Baby Team Iaccobike A.S.D Massimo Iaccheri e la figlia Martina, Direttore Sportivo di 2° Livello, hanno ringraziato tutti i piccoli ciclisti che hanno dato il meglio, crescendo e migliorando le loro abilità. L’intento del team è quello di far capire ai bambini quanto sia gratificante ed emozionante questo tipo di sport, oltre che opportunità per instaurare nuove amicizie. Non sono mancati poi i ringraziamenti a quanti hanno preso parte alla serata a agli sponsor.