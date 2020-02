Tennis: Trofeo Bellenghi under 15, lo Sporting club Sassuolo si riconferma campione

I giovani atleti dello Sporting concedono il bis.

Nel Trofeo Bellenghi, manifestazione regionale riservata a giocatori Under 15, del quale lo Sporting è detentore, gli atleti sassolesi, vincendo la finalissima contro il CT Bologna per 2 a 1, si sono riconfermati campioni regionali.

Formazione rimaneggiata per lo Sporting, orfana di Marco Toschi influenzato, che ha schierato Gabriele Chiletti, Diego Marianeschi e Tommaso Pancani. Sul versante Bolognese formazione tipo con Arturo Pierangeli e Pasquale Schiavone. Ad aprire le danze è stato Chiletti che con un perentorio 6/0 6/3 ha avuto la meglio su Pierangeli. Nel secondo singolare Marianeschi ha raggranellato solamente 3 game lasciando via libera a Schiavone che ha così pareggiato i conti. A questo punto, come spesso accade, è diventato fondamentale il doppio. Per lo Sporting è scesa in campo la coppia Chiletti/Pancani mentre per i bolognesi il tandem era formato da Schiavone/Pierangeli. Alla fine di un interminabile incontro (7/5 7/6 il risultato) la coppia sassolese ha avuto la meglio portando a casa il punto decisivo per la vittoria e innalzando così per il secondo anno consecutivo il Trofeo Bellenghi.

Stanno intanto volgendo al termine i Campionati Assoluti, maschili e femminili, che anche per questa edizione hanno registrato la partecipazione di oltre duecento atleti, provenienti da tutta la Provincia.

Nella giornata di domani, infatti, verranno disputate quattro finali che assegneranno i primi titoli in palio. Apriranno le sfide, alle ore 15 nei campi indoor in bolltex, le sorelle Francesca e Fabiana Marmiroli, entrambe dello Sporting, che daranno vita alla finale di terza categoria. Alle ore 17 sarà la volta della finale doppio maschile e finale doppio femminile e non prima delle ore 18 scenderà in campo la finale del doppio misto.

Tutti i tabelloni della manifestazione sono disponibili sul sito provinciale della Federtennis www.fitmodena.it.

Ricordiamo che per assistere agli incontri in programma, l’accesso allo Sporting Club Sassuolo è aperto a tutti gli appassionati.