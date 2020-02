Idrogeno, i progetti modenesi presentati a Parigi

I progetti modenesi sull’idrogeno sono stati presentati a Parigi, lo scorso 4 febbraio, nel corso di un meeting all’interno della fiera internazionale “Hyvolution 2020” dedicata a questo settore, manifestazione che ha visto partecipare oltre 100 espositori da tutto il mondo.

Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei era presente all’incontro insieme a Pier Gabriele Andreoli, direttore dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (Aess), in rappresentanza dell’Università di Modena e Reggio, del “cluster greentech” della Regione e del Comune di Spilamberto.

A conclusione dei lavori di presentazione dei progetti, compresi quelli proposti dai partner modenesi, è intervenuto Christian Weinberger, membro della Commissione Europea e referente per l’idrogeno, il quale si è complimentato per il lavoro svolto, annunciando che l’Unione Europea è intenzionata a investire risorse per lo sviluppo di queste nuove tecnologie con una prossima linea di finanziamento dedicata a questi progetti.