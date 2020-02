Dopo l’erogazione dell’Ennesima Borsa di Studio che ha portato alla produzione del cortometraggio Salse di Francesco Barozzi ambientato nel Comune di Fiorano Modenese, dalla collaborazione fra Ennesimo Film Festival e Ceramiche Caesar nasce il Caesar Design Film Award.

Il nuovo premio sarà una delle sezioni ufficiali in concorso alla quinta edizione dell’Ennesimo in programma dal 30 Aprile al 3 Maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese e premierà i migliori cortometraggi legati al mondo del design e dell’architettura. Tema dell’edizione 2020 del premio è Design for Change. I cortometraggi dovranno raccontare il cambiamento che un progetto di design può generare sull’uomo, sulla società e sull’ambiente, esprimendo la forza della trasformazione e dando spazio alla creatività da cui il progetto stesso prende vita. Vari i temi che possono essere sviluppati: dal city planning, alla sostenibilità, il riciclo dei materiali e tutto ciò che concerno il paesaggio, il vivere e l’abitare, fino al tema dell’uso del colore.

La selezione delle opere sarà proiettata in apertura del Festival la serata del 30 Aprile al Teatro Astoria e il Caesar Design Film Award premierà il migliore cortometraggio capace di costruire un ponte tra il mondo del design e quello del cinema che oggi rappresenta non solo una forma di espressione artistica, ma anche un formidabile strumento di comunicazione e di promozione dell’operato di designer e progettisti. Oltre al vincitore ufficiale del Caesar Design Film Award, i corti concorreranno anche per la menzione speciale Wannabe Designers che sarà assegnata da una giuria formata da studenti universitari delle Facoltà e delle Scuole di Architettura, Design, Grafica e Arte.

Con questa iniziativa, Ceramiche Caesar ribadisce la propria affinità con il mondo dell’architettura, del design e della progettazione e la propria inclinazione all’innovazione, che si esprime nella costante ricerca in ambito ceramico così come nell’utilizzo di modalità comunicative all’avanguardia. Il canale cinematografico, infatti, diventa qui uno strumento prezioso cui affidare in modo originale anche i valori aziendali come il Made in Italy, l’etica sociale e ambientale identificabile in un approccio “green oriented” rispettoso dell’uomo e dell’ecosistema: aspetti che si nutrono del radicamento al territorio emiliano così come del respiro global di Caesar. Per questo Caesar ha ritenuto la collaborazione con Ennesimo Film Festival una valida opportunità di creazione di valore. Partendo dalla promozione di una iniziativa culturale nata nel Distretto Ceramico Italiano ma ormai di carattere internazionale, si intende affermare il valore del design italiano sinonimo di sinergia tra bellezza, funzionalità e attenzione per la qualità degli spazi del vivere.