Lunedì 3 febbraio a Reggio Emilia, serata sul tema “Visibilità e sicurezza in bicicletta”

L’associazione FIAB-Tuttinbici organizza una serata di approfondimento sul tema “Visibilità e sicurezza in bicicletta”. Sono infatti ancora troppi i ciclisti che circolano sulle nostre strade al buio senza usare i dispositivi luminosi. Scopo della serata, promossa dal Comune di Reggio Emilia, è informare ciclisti e cittadini dell’importanza vitale di rendersi ben visibili in bicicletta per salvaguardare la propria incolumità.

L’appuntamento è per lunedì 3 febbraio alle 21 presso il Centro Sociale Orologio di via Massenet 19 a Reggio Emilia.

La Dr.ssa Manuela Bellelli, psicologa ed il Dr. Paolo Cigarini, commissario superiore della polizia locale di Reggio Emilia, offriranno un approfondimento su questo tema. La dott.ssa Bellelli in particolare ha condotto un attento e premiato studio sull’utilizzo dei materiali retroriflettenti per la prevenzione degli incidenti che coinvolgono le biciclette. Il Dr. Cigarini approfondirà il tema della serata con particolare riguardo al codice della strada per le biciclette.

Saranno distribuiti in omaggio dei catadiottri per ruote. Disponibili copie dell’”Almanacco dei ciclisti illuminati”.

www.tuttinbici.org – info@tuttinbici.org – @TuttinbiciFiabReggioEmilia – Tel. 328 1850980