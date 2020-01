Lavoro dei Vigili del fuoco e criticità per la salute, oggi assemblea sindacale a Bologna

Oggi pomeriggio si è tenuta un’assemblea sindacale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promossa dalla Cgil Vigili del Fuoco, su tematiche riguardanti il lavoro del vigile del fuoco e le criticità per la salute. I pompieri prendono sul serio le insidie “dietro l’angolo” vale a dire quegli aspetti della sicurezza sul lavoro che non si riescono a vedere immediatamente, come ad esempio le contaminazioni gravi con agenti inquinanti. Presentati approfondimenti e statistiche correlate all’attività dei pompieri.

Si è analizzato infine il tema della decontaminazione e dell’approccio alle modalità di bonifica, come il lavaggio dei dispositivi di protezione (casco, tuta antifiamma ecc.) e sono state presentate casistiche di intervento.