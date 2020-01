Giovedì 30 gennaio “Biblioteca in Movimento” prosegue a Spilamberto con Giulia Blasi

Prosegue giovedì 30 gennaio la rassegna “Biblioteca in Movimento”. Quest’anno il tema è “Girl Power – Storie di donne nell’arte, nella scrittura, nella storia”. L’ospite della serata sarà Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista che presenterà il suo libro dal titolo “Manuale per ragazze rivoluzionarie”. Tutte le iniziative della rassegna si svolgono allo Spazio Eventi L. Famigli, alle 21.

Giulia Blasi, scrittrice, è friulana d’origine, romana d’adozione. Il tuo ultimo libro, Manuale per ragazze rivoluzionarie (Rizzoli, 2018), si rivolge alle giovani generazioni nel proporre una forma di lotta femminista gioiosa e tenace. Nel 2017 ha ideato e lanciato #quellavoltache, l’iniziativa antimolestie che ha preceduto di pochi giorni il lancio di #metoo. Ha pubblicato anche Se basta un fiore (Piemme, 2017), Nudo d’uomo con calzino (Einaudi Stile Libero, 2009), Il mondo prima che arrivassi tu e Siamo ancora tutti vivi (Mondadori 2010 e 2013). Ha all’attivo collaborazioni come conduttrice e autrice per radio e televisione (fra cui il programma di satira Hashtag Radio 1).