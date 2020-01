Anziano morto a Bazzano: aperto fascicolo conoscitivo

È stato aperto un fascicolo conoscitivo contro ignoti, al momento senza ipotesi di reato, e i Carabinieri stanno eseguendo accertamenti sul decesso di un anziano di 82 anni, morto mercoledì all’Ospedale di Bazzano. Come spiegato dall’Azienda Usl in una nota, il decesso del pensionato, che era ospite di una casa famiglia del territorio e che era affetto da deficit cognitivi, è avvenuto per cause naturali, probabilmente per le conseguenze di una polmonite. Tuttavia l’anziano sul corpo aveva anche ecchimosi e una frattura alla clavicola.

Ed è per “accertare le possibili cause delle lesioni traumatiche già rilevate al momento dell’arrivo del paziente al Pronto soccorso”, ha scritto l’Ausl, che è stata informata l’Autorità giudiziaria, mentre i Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno avviato le indagini. Sulla salma verranno eseguiti accertamenti da parte del medico legale.