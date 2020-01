Questa mattina all’alba un mezzo pesante della nettezza urbana è sprofondato per il cedimento del manto stradale in via dell’Angelo sui colli bolognesi. Allertati dalla Polizia Locale, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l’autogrù. Interrotta la circolazione sulla via per il tempo necessario alle operazioni di recupero del mezzo.