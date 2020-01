Sold out per la Bologna Marathon del 1/3

La Bologna Marathon, in programma il prossimo 1 Marzo, è sold out. A meno di tre mesi dall’apertura delle iscrizioni, ha già raggiunto il tetto massimo prefissato, ovvero i 2500 runners tra maratona e 30KM dei Portici.

Si tratta della prima edizione (mancava nel Capoluogo felsineo dal 1996), e sarà davvero speciale perché toccherà ben 42 chilometri di loggiati, recentemente candidati a Patrimonio Mondiale Unesco.

Dunque una corsa tra arte, storia, e grande bellezza, che mancava nel panorama nazionale.

Non sarà quindi più possibile, almeno per il momento, iscriversi attraverso il sito web della Bologna Marathon; gli organizzatori stanno valutando come procedere per accontentare quanti hanno fatto domanda per correre una delle due gare in programma.

«Il numero d’iscritti alla Bologna Marathon 2020 e alla 30KM dei Portici è aumentato esponenzialmente fino ad “esplodere” nella giornata di ieri – hanno spiegato gli organizzatori della Bologna Sport Marathon Asd -, raggiungendo il limite totale previsto. Sorpresi per il risultato che va oltre ogni nostra attesa, ci siamo trovati costretti a sospendere le iscrizioni per le competitive e a prendere qualche giorno di tempo. Dobbiamo riflettere e capire come accontentare i tanti che ancora non sono riusciti ad iscriversi e, allo stesso tempo, garantire la massima qualità dei servizi a tutti gli atleti che hanno già acquistato il pettorale»

Di seguito il programma: domenica 1 marzo, alle ore 9.00, ingresso alle griglie di partenza della 42 km e della 30KM; alle ore 9.30 start delle due gare competitive.

Alle ore 9.45 partenza della 6 km Bologna City Run, non competitiva e aperta a tutti.