Strade di Casalgrande, piano asfaltature da 200mila euro

Un piano di riqualificazione delle pavimentazioni stradali da 200mila euro è stato approvato e verrà realizzato sotto la guida dell’ufficio lavori pubblici del comune di Casalgrande nella prossima primavera. I lavori consisteranno in bitumature che verranno effettuate in sei tratti dei percorsi stradali nel territorio del comune.

Ecco le zone che verranno interessate dai lavori: via Franceschini a San Donnino; via Fiorentina nel tratto tra via Statale e l’innesto con la Pedemontana; via Statutaria nel tratto tra il confine con Scandiano a Casalgrande Alto (il lavoro sarà ultimato in tre lotti successivi); un tratto di via Colatore (i primi 600 metri in salita a partire da via Statutaria); via Monti di Casalgrande in località ‘La Riserva’; e infine un tratto di 30 metri nel sottopasso di via Berlinguer.