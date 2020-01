A Mirandola nel weekend dal 10 al 13 gennaio

Andare alla scoperta dei volatili che abitano le Valli di Mirandola, Finale Emilia e Concordia. Venerdì 10 gennaio 2020, la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” – Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone 3 – organizza “Monitoraggio dell’avifauna selvatica: censimenti IWC”. Il ritrovo è previsto per le ore 08:00 presso la Stazione Ornitologica Modenese, con inizio alle ore 8.30. Verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO).

Nello specifico: Valli della Tomina, Valli le Partite, Valli di Fossa, Valli di San Martino in Spino, Valli di Massa Finalese. I partecipanti verranno suddivisi in squadre per procedere poi con i censimenti che termineranno intorno alle ore 12:00. L’iniziativa è aperta sia ai più esperti che a quelli alle prime armi o semplici curiosi. Per tutti l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo som@cisniar.it in modo da poter garantire l’ottimale organizzazione delle squadre per la maggior copertura del territorio possibile. Si raccomanda di portare abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, mentre sono consigliati gli stivali di gomma. Si ricorda infine ai partecipanti che, percorrendo Via Montirone per raggiungere la S.O.M., di rispettare il limite di velocità di 30 km/h per il rispetto dei residenti.

MIRANDOLA, DA VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 AUDITORIUM MONTALCINI

AL VIA LA NUOVA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “MONTALCINEMA2020 IL CINEMA AL MONTALCINI”. SETTE I TITOLI IN CARTELLONE – USCITI DA POCO NELLE SALE ITALIANE – DI CUI DUE RISERVATI AI BAMBINI

“Montalcinema, secondo tempo!”. Riprende la rassegna “Montalcinema 2020, Il cinema al Montalcini”, con nuovi film in cartellone da gennaio a marzo 2020. Dopo le pellicole proiettate in autunno che hanno trovato il favore di grandi e piccoli – numerose le persone che vi hanno assistito – saranno ben sette i lungometraggi in programma, a partire da quello di venerdì 10 gennaio alle ore 21.00.

Ad esordire sarà “Tutti pazzi a Tel Aviv” di Sameh Zoabi. Film che ha esordito nelle sale cinematografiche lo scorso anno, propone un discorso semplificato sulla crisi israelo-palestinese, intrattenendolo con mestiere, grazie anche a un divertito sguardo su un linguaggio universale come quello della soap opera. Salam, giovane palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come assistente ai dialoghi per una fortunata telenovela. Ogni giorno, il ragazzo deve attraversare un posto di blocco israeliano. Questa esperienza influenza la sua scrittura.

Domenica 26 gennaio, sarà invece la volta di “Toy Story 4”, film d’animazione del 2019 diretto da Josh Cooley e rivolto ai più piccoli. Il mese si chiude poi il 31 gennaio con “American Animals”, un film di Bart Layton. Il film porta la fusione tra documentario e finzione al suo ultimo stadio: trascinante, divertente e dolorosamente umano.

Il primo appuntamento di febbraio, il 7, è con “Stanlio & Ollio” del 2018 diretto da Jon S. Baird. La pellicola, adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot, narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953. Sempre a febbraio, ma il 28, verrà proiettato invece “Dolor y gloria”, film del 2019 scritto e diretto da Pedro Almodóvar, premiato al Festival di Cannes ottiene per la migliore interpretazione maschile assegnata al protagonista Antonio Banderas.

La rassegna infine si concluderà a marzo con altri due lungometraggi. Il primo, il 20 marzo con “Una famiglia al tappeto”, del 2019 scritto e diretto da Stephen Merchant. La pellicola, basata sul documentario del 2012 The Wrestlers: Fighting with My Family, racconta le vicende della wrestler Paige e della sua famiglia, composta principalmente da wrestler professionisti. L’ultimo che chiuderà il “Montalcinema” è rivolto ai bambini e sarà il “Re Leone”, film del 2019 diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Si tratta di un remake fotorealistico di animazione computerizzata dell’omonimo film del 1994.

Si ricorda che: le proiezioni si terranno presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, in via 29 Maggio 4, a Mirandola. La biglietteria verrà aperta circa 30 minuti prima dell’inizio della proiezioni fino ad esaurimento posti. Non si effettuano prenotazioni. Il costo del biglietto varierà da 5,00 euro (intero) a 3,00 euro (ridotto, under 12). Per informazioni, circolo.pacchioni@gmail.com, oppure www.facebook.com/circolo.pacchioni.

MIRANDOLA, SABATO 11 GENNAIO, BIBLIOTECA “E. GARIN”, ORE 9.30: NUOVO APPUNTAMENTO PER BAMBINI CON “LEGGIAMO NOTE E SUONIAMO PAROLE”

Sabato 11 gennaio 2020, presso la Biblioteca comunale “E. Garin”, alle ore 9.30 e alle ore 10.45, “Leggiamo note Suoniamo parole”, laboratori per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni, con Antonio Salzano. Un momento rivolto ai piccoli da trascorre tra letture e musica curato dai ragazzi della Fondazione “C. G. Andreoli”. I bimbi parteciperanno, ascoltando brani musicali, ma anche utilizzando piccoli strumenti messi a disposizione per l’occasione. Prenotazione obbligatoria. Tel. 0535 29778, o biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it.

MIRANDOLA, DOMENICA 12 GENNAIO, DUOMO DI SANTA MARIA MAGGIORE: “CONCERTO DI INIZIO D’ANNO”

Un concerto per augurare alla città, ai suoi abitanti e a tutti in generale un sereno 2020. Si terrà domenica 12 gennaio 2020 in Duomo a Mirandola. Il “Concerto di Inizio d’anno” a chiusura del percorso dei presepi, patrocinato dal Comune di Mirandola – e realizzato con la collaborazione di: Consulta del Volontariato di Mirandola, Amici della Consulta, Santa Maria Maggiore, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Coro Città di Mirandola – avrà inizio alle ore 16.00. Ad esibirsi, diretti dal maestro Lucio Carpani al pianoforte, saranno il Coro città di Mirandola e il Coro Giovanile “Augusta”. Al termine la premiazione del concorso “Vota il presepe”.