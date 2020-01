Un anno in montagna con il Cai reggiano: l’8 gennaio la presentazione del Calendario 2020

Mercoledì 8 gennaio 2020 verrà presentato al Centro Sociale Buco Magico di Reggio Emilia il Calendario 2020 dell’attività del Cai Reggio Emilia: un appuntamento importante, che vedrà come ospite Paola Favero, forestale, alpinista e scrittrice, che presenterà il suo recente libro “C’era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento climatico”, scritto con Sandro Carniel. Con Paola Favero, che parlerà anche della tempesta Vaia, ci sarà l’artista Paolo Spigariol con la multivisione “Se i boschi…un giorno”.

Il Calendario 2020 del Cai reggiano, che conta 2400 soci, è ricchissimo. “Sono quasi 130 le nostre proposte – spiega Giuseppe Cavalchi, responsabile della Commissione Escursioni – per circa 180 giornate in ambiente, da gennaio a dicembre. Si va dagli Appennini alle Alpi, per non parlare dei trekking nelle isole del Mediterraneo. E saranno oltre 70 i soci impegnati ad organizzare e guidare le uscite. Le proposte riguardano un po’ tutte le attività, dalle escursioni (estive, invernali, su vie ferrate) all’arrampicata libera e alle uscite alpinistiche, senza dimenticare i trekking, lo sci di fondo, lo scialpinismo, lo snowboardalpinismo e il cicloescursionismo. Molte le uscite sull’Appennino reggiano e nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano: di particolare importanza sarà la giornata al Rifugio Battisti, per festeggiare i suoi 50 anni di vita”. L’ingresso alla serata è libero.