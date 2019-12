Natale a Modena tra musei e mostre d’arte

Mostre, musei e luoghi d’arte e storia aperti a Modena nei giorni di Festività. Dai Musei civici e la Galleria Estense a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino alle mostre di Fmav a Palazzo Santa Margherita, dal Museo Enzo Ferrari alla Casa Museo Luciano Pavarotti.

I Musei Civici, nel Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, sono aperti martedì 24 e martedì 31 dicembre dalle ore 9 alle 12, giovedì 26, sabato 27, domenica 28 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle ore 10.00 alle 13 e dalle 16 alle 19, mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio dalle 16 alle 19. Chiuso lunedì 30 dicembre. Ingresso gratuito. Ai Musei civici è possibile visitare gratuitamente le mostre in corso “Storie d’Egitto” e “Mezzo Secolo nell’Arte. Opere dalla Raccolta di Giorgio Giusti”. (www.museicivici.modena.it)

Sempre a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino è visitabile la Galleria Estense: martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre dalle 8.30 alle 13.30; giovedì 26, domenica 29 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì 30 dicembre, mercoledì 1 e martedì 7 gennaio. Ingresso 6 euro a persona. Stesse aperture per la mostra “Leggere” di Steve McCurry, ingresso 10 euro a persona o con biglietto cumulativo 15 euro a persona che comprende la mostra, la vista alla Galleria e la mostra su Giovanni Antonio Cybei. (www.gallerie-estensi.beniculturali.it).

Le “tre meraviglie di Ago Modena fabbriche culturali”: la chiesa di Sant’Agostino è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, la Farmacia storica e il Teatro Anatomico venerdì dalle 15 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30. Mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio la chiesa, la Farmacia e il Teatro sono aperti dalle 15 alle ore 19. Alla Farmacia è visitabile la mostra Hermann Nitsch Prosopon. Ingresso gratuito. Visite guidate alle tre meraviglie venerdì alle 15.30 sabato e domenica alle 11 e 15.30. Gratuito senza prenotazione. (www.agomodena.it)

Le mostre di Fmav (Fondazione Modena Arti Visive): a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103 è visitabile nelle sale espositive la mostra Yal Bartana Cast off, mentre al Museo della Figurina prosegue la mostra “Bici da Davvero! Velocipedi, figurine e altre storie”. Al Mata in via della Manifattura dei Tabacchi 83 sempre a cura di Fmav è allestita la mostra “Kenro Izu, Requiem for Pompei”. Tutte le mostre sono aperte giovedì 26, domenica 29 e lunedì 6 gennaio dalle 11 alle 19, mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio dalle 16 alle 19, venerdì 27 e sabato 28 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso 6 euro.

Visita guidata, inclusa nel biglietto di ingresso, a “Bici Davvero! Velocipedi, figurine e altre storie” sabato 28 dicembre alle 16.30.

Visita guidata, inclusa nel biglietto di ingresso, a “Yael Bartana. Cast Off” sabato 28 dicembre alle 17.30 a Palazzo Santa Margherita (www.fmav.org).

La mostra “Piccoli tesori di latta. Giocattoli, vita quotidiana e avvenimenti storici tra ‘800 e ‘900” fino al 6 gennaio è visitabile gratuitamente nella chiesa di San Carlo in centro storico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, tranne mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio, quando apre solo al pomeriggio dalle 15 alle 19.30. (www.piccolitesoridilatta.it).

Al Laboratorio aperto nella ex Centrale Aem riqualificata in viale Buon Pastore 43, la mostra d’arte “Passioni Emozioni e sentimenti tra ‘800 e ‘900”, a cura di Assicoop Modena&Ferrara UnipolSai, Musei civici e Gallerie Estensi, è visitabile gratuitamente fino al 10 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 gennaio, giorni di chiusura,(www.assicoop.com).

Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 tranne il 25 dicembre e l’1 gennaio. Ingresso 16 euro per il Museo Ferrari a Modena e 1 euro per il Museo Ferrari a Maranello o con biglietto Ferrari Pass 24,00 euro a persona.

La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 tranne mercoledì 25, giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 gennaio con ingresso a 10 euro (www.casamuseolucianopavarotti.it).

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica, tel. 059 2032660) di piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso mercoledì 25 dicembre. Informazioni on line (www.visitmodena.it).

I TESORI DEL SITO UNESCO DI PIAZZA GRANDE

Nel periodo delle festività natalizie e di fine d’anno Modena accoglie cittadini e turisti nel suo cuore storico, invitando con aperture e iniziative alla scoperta dei tesori del sito Unesco di piazza Grande con Ghirlandina e Duomo patrimonio dell’Umanità. Sulla Ghirlandina si sale martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, giovedì 26, sabato 28, domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 17.30. Chiusa mercoledì 25, lunedì 30 dicembre e mercoledì 1 gennaio. Ingresso 3 euro o biglietto Unesco a 6 euro per tutti i luoghi del sito).

Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio alle 14.30 e domenica 29 dicembre alle 17 si può partecipare a visita guidate alla Torre e alle Sale Storiche del Palazzo Comunale. Sabato 28 dicembre alle 17.30, invece, è in programma una visita guidata alla Ghirlandina (prenotazione obbligatoria torreghirlandina@comune.modena.it, gratuita con pagamento ingressi: 3 euro la torre, 2 le sale o unico Unesco a 6 euro).

I Musei del Duomo in via Lanfranco sono aperti martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, da giovedì 26 a domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Chiusi lunedì 30 dicembre e mercoledì 1 gennaio. Ingresso 3 euro a persona o biglietto Unesco a 6 euro. Ai Musei del Duomo è possibile visitare anche la mostra Corpi Celesti, inclusa nel biglietto di ingresso. Il Lapidario è chiuso per restauro (www.museidelduomodimodena.it).

Le Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande sono visitabili martedì 24, venerdì 27, sabato 28, lunedì 30 e martedì 31 dicembre dalle 9 alle 19 gratuitamente; giovedì 26, domenica 29 e lunedì 6 gennaio sono visitabili dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mercoledì 1 gennaio dalle 15 alle 19 al pomeriggio a pagamento 2 euro o con biglietto unico sito Unesco a 6 euro.

L’Acetaia comunale è aperta con visita guidata giovedì 26, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30. Ingresso a 2 euro (si acquista all’ufficio turistico Iat in piazza Grande 14) o con biglietto unico sito Unesco a 6 euro.

