Severi (FI) invita la Giunta ad onorare Padre Sebastiano intitolandogli una via o una piazza

Con un Ordine del Giorno depositato per la discussione in Consiglio Comunale Claudia Severi, Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo, propone l’intitolazione di una via o piazza alla memoria di Padre Sebastiano Bernardini.

A seguire il testo completo:

****

Sassuolo, 19 DICEMBRE 2019

Al Sindaco del Comune di Sassuolo Alla Presidente del Consiglio comunale di Sassuolo

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: “LA CITTA’ DI SASSUOLO DEDICHI UNA VIA / PIAZZA A PADRE SEBASTIANO BERNARDINI”

Premesso

● che domenica 15 dicembre 2019, all’ospedale di Pavullo, Padre Sebastiano Bernardini ha lasciato la vita terrena

● che padre Sebastiano, nei decenni della sua permanenza a Sassuolo, fin dal suo arrivo in città negli anni cinquanta, si è sempre distinto come uomo e religioso al costante servizio dei più deboli e dei più bisognosi, e fra i più attivi protagonisti non solo dell’attività delle locali istituzioni religiose, ma anche nella vita sociale del paese,

● che fu cuore e anima del ricreatorio San Francesco, dello stesso Presepe Itinerante e di una grande quantità di iniziative che hanno visto Sassuolo al centro deI suoi progetti;

● che Padre Sebastiano è stato per tutta la nostra comunità, religiosa e laica, un vero padre, un uomo di straordinaria fede che ha saputo trasmettere in ogni istante della sua vita l’amore per il prossimo e la fiducia nel futuro

● che Sassuolo, come Pavullo, comune che gli ha dato i natali, è sempre stata considerata da Padre Sebastiano una seconda casa, al punto da essere scelta anche come luogo in cui celebrare, insieme a Pavullo, i suoi funerali, accompagnati dal lutto cittadino disposto dal Sindaco

● Che la sua figura, la sua testimonianza, l’abbraccio sincero ed il sorriso che regalava a tutti continuerà a riempire le nostre vite e quella della comunità sassolese alla quale, con la sua opera, ha dato tanto

Tenuto conto

● che Sassuolo gli conferì la cittadinanza onoraria nel Maggio 2017 ,

● Sarebbe auspicabile ed opportuno, segno di riconoscenza per la sua opera e di testimonianza anche alle future generazioni che Sassuolo avesse un luogo pubblico, una via, una piazza, a lui dedicata.

invita la Giunta ad intitolare a Padre Sebastiano Bernardini una via /Piazza in onore alla sua memoria, in ringraziamento per tutto quello che ha fatto per la nostra città.

Claudia Severi Consigliere Comunale di Forza Italia