Nella mattinata di ieri, 17 dicembre, a conclusione di un’attenta attività indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Spilamberto deferivano in stato di libertà due tunisini e un marocchino per furto aggravato in concorso. I tre venivano individuati quali autori del furto su autovettura denunciato lo scorso 24 maggio da un cittadino italiano residente in provincia di Bologna.