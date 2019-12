Concerto – spettacolo con il Duo Baldo e Maria Luigia Borsi il 20 dicembre al Bismantova

Si rinnova al Teatro Bismantova l’appuntamento con un grande concerto per aprire il periodo delle festività. Una tradizione che si rinnova da ormai molti anni, e che quest’anno vede un concerto di grande rilievo, divertente, coinvolgente, esplosivo. Torna infatti a calcare il palco castelnovese il Duo Baldo, che già aveva riscosso uno straordinario successo pochi anni fa con il recital ConDivertimentoCerto.

Nell’ambito della stagione 2019 – 2020 del Bismantova, venerdì 20 dicembre, alle ore 21, il Duo sarà protagonista di “Un concerto quasi natalizio”, insieme a Maria Luigia Borsi. Un soprano, un violinista e un pianista per il più classico dei concerti. Eppure, come diceva Puccini, “L’arte è una forma di pazzia”. E un po’ pazzo lo è davvero questo incontro tra musica e divertimento, tra gli artisti di questo trio pirotecnico: uno “spavaldo” soprano lirico, Maria Luigia Borsi appunto, un virtuoso “funambolico” violinista, Brad Repp, e uno “sconcertante” attore-pianista, Aldo Gentileschi. Con celebri arie d’opera e deliziosi brani per violino e pianoforte, la musica rimane al centro di questo spettacolo che resta principalmente un concerto, ma nel quale i tre interpreti si lasciano andare a movimenti, interazioni e talvolta malintesi.

Il talento e l’eleganza della Borsi sono affiancati dall’effervescenza del Duo Baldo, violino e pianoforte. La qualità artistica e il virtuosismo dei tre interpreti è garanzia della qualità musicale e la loro voglia di giocare sul palcoscenico, con gusto e ironia, propone un modo di accostarsi al mondo della musica classica aperto a grandi e piccini. Per questo le loro performance, che combinano esecuzioni virtuosistiche, umorismo teatrale e cultura pop, riscontrano sempre grande apprezzamento di pubblico e critica. Lo spettacolo è adatto, anzi consigliato, anche ai bambini.

