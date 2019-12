Natale a Fiorano sempre più incalzante

Sarà una intensa settimana quella del Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Si comincia mercoledì 18 dicembre, alle ore 21, con ‘Stelle danzanti’, il saggio natalizio della Scuola di Balletto Dancing Time. Giovedì 19 dicembre Massimo Dapporto interpreta, per la stagione teatrale, ‘Un borghese piccolo piccolo’. Sabato 21 dicembre, alle ore 15.30, la Scuola di Musica dell’Associazione Gioventù Musicale d’Italia, tiene il suo saggio natalizio. Subito dopo, alle ore 17, per il progetto ‘Vista sull’Europa’ strutturato dal Comune di Maranello, dal Comune di Fiorano Modenese e dall’Associazione Babelia. Intervengono Francesca Gilli impegnata nella cooperazione internazionale e Paolo Bergamaschi per ventiquattro anni impegnato come consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Segue la proiezione del cortometraggio ‘Viaggiatori leggeri’, realizzato con un workshop condotto da Ado Hasanovic.

Domenica 22 dicembre l’Astoria ospita, alle ore 11, la presentazione e la distribuzione della strenna natalizia ‘Mi ritorna in mente 6’, ricordi di Natale Amici, Luigi Giuliani e Luciano Callegari. Intervengono il sindaco Francesco Tosi, il vicesindaco Morena Silingardi, gli autori e curatori, il presidente Lapam Confartigianato Ercole Leonardi, l’imprenditore Paride Pini.

Ma il Natale a Fiorano non é soltanto in teatro. Giovedì 19 dicembre al Bla, alla sera, ultima serata dedicata ai giochi di società per adulti con ‘Nati per giocare’ organizzato dalle associazioni Legalità Bene Comune, Balena Ludens e ALCO. Venerdì 20 dicembre al Bla ci sono le ‘Storie sotto la neve’, letture per bambini da 5 a 10 anni, con ingresso libero, a cura dell’associazione Librarsi.

Domenica 22 dicembre, nel centro di Fiorano ci sarà il Mercato della Versilia mentre la Piazza Ciro Menotti, nel Villaggio di Babbo Natale, coordinato dagli Amici di Fiorano, sarà animata da Truccabimbi, caramelle, zucchero filato e piccoli doni per i bambini, la giostra e lo stand gastronomico (a cura delle associazioni Club Amici di Fiorano, AVF e Camper Club). Dalle 10 alle 17 si va a spasso sugli asinelli, a cura di Aria Aperta di Reggio Emilia; alle ore 15.45 concerto ‘Shake up Christmas’ degli allievi di canto sezione Teen, a cura dell’Accademia di musica Sonus Academy di A. Borghi e M. Bartolacelli. Al Bla, dalle ore 16, ‘Natale in valigia e i barattoli della felicità’ è comporto da narrazioni adatte ad ogni età e da un laboratorio per ragazzi da 6 a 11 anni (su prenotazione), a cura del Teatro dell’Orsa/Casa delle Storie. Sempre alle ore 16, in Ludoteca, inizia il laboratorio di Natale per bambini a partire da 4 anni,

Al centro Parrocchiale, dalle ore 19.15 alle ore 23, i ragazzi delle medie e delle superiori sono invitati a ‘Giokinsieme’, pizza e giochi di società, a cura del Gruppo Oratorio e dell’Associazione Balena Ludens.

A Spezzano, alla mattina di domenica 22 dicembre, alle ore 9, si inaugura il nuovo allestimento del Museo dei Presepi dal Mondo, con le autorità comunali. Il Museo rimarrà aperto poi fino all’Epifania. In Piazza Falcone e Borsellino, per tutto il giorno, ci saranno animazione e stand gastronomici, a cura dell’associazione San Rocco.