Fiom/Cgil Modena: voto con sorpresa sul contratto alla Dinamic Oil di Bomporto, partecipano anche gli impiegati

Nella giornata di ieri 10 dicembre, i 200 lavoratori di Dinamic Oil sono stati chiamati democraticamente ad esprimere il loro parere vincolante sull’ipotesi d’accordo del contratto aziendale sottoscritta venerdì 6 dicembre dalla Rsu e dalla Fiom Cgil di Modena. Oltre 1.000 euro di salario aziendale, 3.300 euro di premio variabile, 80% del costo mensa a carico dell’azienda, 22 euro di gettone per il turno di notte, formazione ed organizzazione del lavoro discusse con la Rsu: questi i punti salienti che hanno caratterizzato la trattativa ed l’ipotesi d’accordo.

Dei 165 lavoratori e lavoratrici aventi diritto presenti nella giornata di martedì 10 dicembre negli stabilimenti di Bomporto, 122 hanno partecipato alla chiamata sindacale esprimendo con 117 voti a favore e 5 contrari un giudizio che permetterà a Rsu e Fiom-Cgil di Modena di sottoscrivere l’accordo per il rinnovo del contratto aziendale.

La sorpresa non è da ricercarsi nel compatto voto a favore per l’accordo, già anticipato dai lavoratori in assemblea di venerdì 6 dicembre, non nei 5 contrari, che già avevano articolato il loro dissenso, ma nella qualità della partecipazione.

100 sono gli operai che partecipano alle assemblee, sempre 100 gli operai che hanno scioperato ai cancelli a sostegno delle rivendicazioni sindacali.

Oltre 20, ed è questa la sorpresa, gli impiegati che hanno sceso le scale degli uffici per mescolarsi alle tute blu ed esprimere il loro sostegno all’accordo. “Segnale interessante raccolto da Rsu e Fiom con l’obiettivo di lavorare ad una rappresentanza ancora più larga di quella già ottima che ha permesso un accordo ampiamente condiviso dai lavoratori in Dinamic Oil” – afferma Sauro Tondelli, Fiom Cgil Modena.