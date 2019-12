Opera Pia Castiglioni: al via le iniziative natalizie con il concerto lirico di domenica 8 dicembre

Stagione ricca di iniziative per la Casa Residenza per anziani – Centro Diurno “Opera Pia Castiglioni” di Formigine, che ospiterà una serie di eventi in occasione delle feste natalizie.

Il primo appuntamento è per domenica 8 dicembre alle 16.00 con “Dolce malìa d’Amor”, concerto lirico con l’arpista Davide Burani insieme ad alcuni musicisti. Si prosegue giovedì 19 dicembre a partire dalle 15.30 per un pomeriggio musicale con tradizionali canti popolari a cura della sezione di Modena e Formigine del Coro dell’Associazione Nazionale Alpini, seguito da un rinfresco e dallo scambio di regali.

Gli auguri di Natale verranno scambiati invece martedì 24 alle ore 10.00 alla presenza delle autorità locali, delle associazioni “San Gaetano”, “L’albero della vita” e “Librarsi” e dei parenti degli anziani ospiti del centro.

La programmazione invernale si concluderà lunedì 6 gennaio alle 15.30 con i festeggiamenti in occasione dell’Epifania insieme al gruppo di danze storiche “Calcagnini d’Este”, a cura della Proloco di Formigine. Il centro “Opera Pia Castiglioni” è situato in via Mazzini 81 a Formigine: per informazioni è possibile contattare il numero 059557097 o scrivere a info@operapiacastiglioni.it.