Arrigo Sacchi alla Loria per parlare di immortali

L’ex-allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi sarà domani pomeriggio nell’auditorium della biblioteca “Loria” (via Rodolfo Pio 1), ospite di “Ne vale la pena”, il ciclo di incontri con gli autori promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con BPER Forum Eventi, Radio Bruno e Libreria Mondatori. Un appuntamento fuori programma, per la gioia degli estimatori, perché si è aggiunto solo pochi giorni fa.

Intervistato da Pierluigi Senatore, l’ex-commissario tecnico parlerà del libro “La coppa degli immortali” (Baldini e Castaldi), scritto a quattro mani con Luigi Garlando.

“Ne vale la pena” proseguirà quindi domenica 8 dicembre (ore 18:00) con Franca Gualtieri e “L’anima dello Stivale”, e si concluderà martedì 17 dicembre (ore 20:45) con Vincenzo Imperatore, ex dirigente bancario che dopo aver raccontato il dietro le quinte di molti importanti istituti di credito, ha pubblicato “Soldi gratis” un vero e proprio manuale per chi non vuole perdere il proprio denaro.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.