Notte di Luce sabato a S.Ilario

In occasione della Giornata internazionale delle Persone con Disabilità Sant’Ilario d’Enza aderisce all’evento lanciato dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto “Reggio Emilia – Città senza Barriere”. Piazza Repubblica si illuminerà così della luce soffusa delle candele, simbolo di attenzione e sensibilità verso le necessità di tutti, in un’ottica di inclusione e accoglienza. Un’iniziativa che, nella prime due edizioni santilariesi del 2017 e 2018, ha attirato tante persone e reso la piazza un luogo magico e suggestivo.

L’appuntamento è nel pomeriggio di sabato 7 dicembre.

Il prologo (ore 16.00) è rappresentato dai racconti delle lettrici volontarie Civette sul Comò al Centro Diurno Aventia (via Roma 20). Ci si sposta poi in piazza Repubblica alle ore 16.45 con la consegna delle candele ai ragazzi delle scuole. Alle 17.15 contributo musicale della band Century Light. Alle 17.30 lettura scenica con Teatro L’Attesa ed esibizioni di Danza Moderna con coreografia di Elisa Tonelli della Scuola Eidosdanza Gran finale con l’accensione dell’Albero di Natale della piazza. Non mancheranno vin brulè per i grandi e thè caldo per i più piccoli con Pro Loco.

Un momento di condivisione, divertimento e socialità che mette insieme associazioni, scuole, istituzioni e volontari. Un modo indimenticabile per iniziare il periodo natalizio riflettendo sugli impedimenti materiali e culturali causa di emarginazione e stigmatizzazione. Con l’obiettivo di pensare la differenza come una ricchezza e un’opportunità e ridefinire le forme e i luoghi della cittadinanza.

La presente edizione è organizzata dall’Amministrazione Comunale e realizzata da GIS -Genitori per l’Inclusione Sociale, Pro Loco Sant’Ilario d’Enza, Le Civette sul Comò, Teatro L’Attesa, Scuole primarie Istituto Comprensivo S. Ilario, Croce Bianca, Unità Pastorale S.Ilario-Calerno, Avis S.Ilario, Avis Calerno, associazione Nonna Lucia.

L’evento rientra negli eventi del programma natalizio “Natale 2019 a Sant’Ilario e Calerno. Meno luci, più Vita!”.

Info: 0522 901811 – www.comune.santilariodenza.re.it