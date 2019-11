Al via il restauro di alcune parti del muro delle Scuole “Rosse” di Castelfranco Emilia

In fase di conclusione, dopo gli incontri e i sopralluoghi con la Soprintendenza, l’iter per la progettazione per la riqualificazione del muro storico delle scuole “Rosse” del capoluogo, finalizzato alla sostituzione delle parti pericolanti e il restauro delle porzioni più sane. Dopo l’ultimo incontro dei giorni scorsi con il funzionario di zona della Soprintendenza, si è concordata la possibilità di procedere alla rimozione delle parti già crollate e pericolanti. L’obiettivo è di concludere la fase progettuale e le procedure di affidamento in tempi rapidi, in modo da poter avviare i lavori alla fine dell’anno scolastico in corso.

«Desidero ringraziare gli uffici del nostro Comune che si sono subito adoperati alla risoluzione delle problematiche che si erano create dopo il crollo del muro storico delle Scuole “Rosse”» ha dichiarato soddisfatto il vice Sindaco di Castelfranco Denis Bertoncelli che ha voluto allargare il suo messaggio di gratitudine «alla Soprintendenza che, con spirito pienamente collaborativo, sta supportando questo importante intervento. Siamo veramente soddisfatti – ha concluso – perchè questo è un ulteriore tassello che stiamo concretizzando nell’ampio lavoro in corso per contrastare le bolle di degrado presenti sul nostro territorio».