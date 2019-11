Come si è iniziato ad esplorare la volta celeste? Con quali strumenti? Chi sono i padri fondatori dell’astronomia moderna? Se cercate una risposta a queste domande e ad altre ancora allora non perdetevi l’appuntamento di venerdì 29 novembre all’osservatorio Padre Angelo Secchi di via Prati Landi a Castelnovo Sotto. Alle 21 si terrà un incontro dal titolo “Da Galileo passando per Newton, dal Vlt fino al Jvt ovvero: la nascita delle osservazioni astronomiche”