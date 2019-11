“Benvenuto turista”, turismo e promozione sul web: un incontro a Formigine

Prosegue “Benvenuto turista”, il progetto di formazione gratuita sul tema dell’accoglienza rivolto a commercianti, produttori e aziende di servizio dei comuni del distretto (Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Frassinoro, Palagano, Montefiorino, Prignano). Un intervento promosso dalle amministrazioni comunali che rientra nell’ambito di un sistema più ampio di politiche per la promozione territoriale.

Giovedì 28 novembre al Castello di Formigine (Piazza Calcagnini 1) è in programma un incontro dal titolo “Scatta e condividi. Produrre contenuti che coinvolgono il cliente nell’era dell’immagine”, dedicato ad approfondire l’uso degli strumenti di base – a partire dallo smartphone – per poter comunicare la propria attività al meglio, coinvolgendo clienti locali e visitatori occasionali. Per chi partecipa agli incontri sono disponibili anche audiolezioni in inglese sul territorio, scaricabili anche sui dispositivi mobili.

Info e iscrizioni sul sito maranello.it o presso lo IAT distrettuale al Museo Ferrari di Maranello (tel. 0536 073036).