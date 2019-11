Terminate le serate del Liceo Fanti con “Correre per vincere insieme”

Ieri, alle ore 21, presso l’auditorium San Rocco di Carpi, l’ingegner Ernesto Marinelli ha tenuto una conferenza dal titolo “Correre per vincere insieme“, con cui si sono chiuse le serate organizzate dal Liceo Manfredo Fanti, in occasione dell’ottantesimo anno dalla sua fondazione. L’ingegnere, che ha lavorato per 20 anni al reparto corse Ducati e ora fa parte dello staff di dirigenza della Termignoni, ha parlato su come si lavora in team e poi ha dialogato con alcuni studenti di quinta del liceo. La serata ha offerto molti spunti interessanti di riflessione, soprattutto sul futuro dell’ingegneria meccanica e mecatronica.