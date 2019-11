Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 17 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con temporanee ed irregolari schiarite. Precipitazioni in esaurimento in primissima mattinata. Nuove precipitazioni sui rilievi centro-occidentali dal pomeriggio con neve sopra i 1300-1500 m. Temperature: minime fra i 7-8 gradi della pianura emiliana e 10-11 gradi del settore costiero. Massime, comprese tra 11 e 15 gradi. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali con rinforzi anche consistenti sulla costa, sul mare e crinale appenninico in mattinata. Attenuazione nel pomeriggio. Mare: mosso, molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)