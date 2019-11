Secondo appuntamento della rassegna “Suoni entro le mura” domenica a Vignola

La sedicesima edizione di “Suoni entro le mura”, promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, prosegue domenica 17 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, con il concerto del Flasa Duet, di Salvatore Borelli al violino e Flavio Stagni alla chitarra.

Il Flasa Duet nasce con l’idea di mettere in risalto le sonorità dell’unione timbrica dei due strumenti. Il tecnicismo del ‘700 e l’espressività del Romanticismo maturano nell’intimità degli autori contemporanei. Il repertorio presenta musiche dal tardo barocco al ‘900 per mostrare come la consapevolezza dei compositori e l’evolvere del gusto abbia influenzato anche lo stile di esecuzione. Le musiche sono sia arrangiamenti da altri strumenti che brani originali per duo, incontrati fra i compositori più esperti del loro periodo e fra coloro che scrivevano prevalentemente per questo tipo di formazione.

In questo secondo appuntamento di Suoni entro le mura, i musicisti del Flasa Duet proporranno un repertorio con musiche di Paganini, Veracini e Villa-Lobos.

Per tutti i concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non sarà consentita l’entrata a spettacolo iniziato. La durata è di circa un’ora. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala dei Leoni e dei Leopard